Любимова заявила о падении качества киносценариев для детской аудитории

Надежды на то, что период самоизоляции поможет сценаристам лучше подготовиться, не оправдались, заявила министр культуры.

По словам Любимовой, качество предлагаемых сценариев фильмов для детской и семейной аудитории в РФ не соответствует ожиданиям ведомства. Так как конкурс этого года оказался хуже, чем в прошлом году, министерство собирается работать в этом направлении вместе с профессиональным сообществом, заявила Любимова.

Министерством культуры в этом году поддержано 14 детских проектов и 69 анимационных картин, отметила Любимова. «Но честно подытожим и скажем, что нас по-прежнему не устраивает уровень подаваемых заявок и сценариев», — подчеркнула глава ведомства.

Ранее министр культуры говорила, что в планах ведомства в будущем выпускать по четыре-пять детских фильмов каждый год.