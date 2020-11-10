Любимова заявила о падении качества киносценариев для детской аудитории

10.11.2020

Надежды на то, что период самоизоляции поможет сценаристам лучше подготовиться, не оправдались, заявила министр культуры.

По словам Любимовой, качество предлагаемых сценариев фильмов для детской и семейной аудитории в РФ не соответствует ожиданиям ведомства. Так как конкурс этого года оказался хуже, чем в прошлом году, министерство собирается работать в этом направлении вместе с профессиональным сообществом, заявила Любимова.

Министерством культуры в этом году поддержано 14 детских проектов и 69 анимационных картин, отметила Любимова. «Но честно подытожим и скажем, что нас по-прежнему не устраивает уровень подаваемых заявок и сценариев», — подчеркнула глава ведомства.

Ранее министр культуры говорила, что в планах ведомства в будущем выпускать по четыре-пять детских фильмов каждый год.