В KGallery откроется новая выставка «Коллекционеры. ХХ век»

В.П. Калужнин. Городской пейзаж. 1930

Экспозиция откроется 27 ноября, сообщили в пресс-службе галереи.

В январе 2021 года выставка станет частью партнерского проекта KGallery и Музея русского импрессионизма, который представит знаковых коллекционеров Москвы и Ленинграда и произведения из их бывших собраний.

Событие в Санкт-Петербурге приурочено к недавнему выходу двухтомного издания «Коллекционеры Петербурга-Петрограда-Ленинграда-Санкт-Петербурга» со статьями об истоках, вехах и особенностях собирательства искусства в России и воспоминания о знаковых коллекционерах.

Экспозиция объединит живопись, графику и декоративно-прикладное искусство из 30 частных собраний — бывших коллекций Л.И. Жевержеева, С.П. Яремича, А.Е. Бурцева, И.И. Рыбакова, Г.А. Кука, С.Н. Валка, П.Е. Корнилова, Н.Н. Тимофеева, И.М. Эзраха, Л.Г. Лойцянского, И.И. Палеева, И.Д. Афанасьева, В.В. Новожилова, А.Ф. Чудновского, Г.М. Левитина, Я. и И. Ржевских, Б.Д. Суриса, А.Н. Сидорова, И.Н. Канторовича, С.Б. Ласкина, В.М. Магидсона и многих других.

Впервые на экспозиции «Коллекционеры. ХХ век» будут показаны живописные и графические работы, предметы декоративно-прикладного искусства, которые ранее находились в 30 крупнейших частных собраниях Петрограда-Ленинграда-Санкт-Петербурга. Особое внимание кураторы уделят биографиям знаковых коллекционеров, без преданности и любви к искусству которых не было бы уникального явления коллекционирования и пополнения фондов крупнейших музеев России, а также продолжения традиции собирательства.

Среди уникальных работ зрители увидят живописные произведения «Портрет Ивана Щукина» Мартироса Сарьяна (1911), «Портрет коллекционера И.И. Рыбакова» Александра Головина (1921), «Автопортрет» Леонида Чупятова (1925), «Фимиам» Николая Калмакова (1915), «В кабаре» Бориса Григорьева (1913), «Натюрморт с гитарой» Владимира Лебедева (1930), «Мужской портрет» Владимира Татлина (1947), картины «круговцев» Александра Русакова, Василия Калужнина, Давида Загоскина. Графическое искусство будет представлено именами Михаила Врубеля, Валентина Серова, Филиппа Малявина, Александра Бенуа, Валентина Серова, Мстислава Добужинского, Георгия Лукомского, театральными работами Иосифа Школьника, Эдуарда Спандикова и Владимира Татлина, рисунками Александра Тышлера, Веры Ермолаевой, Николая Кострова и других мастеров. На экспозиции также будет показан фарфор конца 18 – начала 20 веков ИФЗ и бывших частных заводов из собраний И.М. Эзраха, А.А. и Р.М. Тимофеевых, И.Н. Канторовича.