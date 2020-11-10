Гора под Домом Советов в Калининграде может скрывать руины прусского городища Твангсте

Об этом рассказал в своем Facebook доктор исторических наук Владимир Кулаков.

Ученый прокомментировал дискуссию вокруг анонсированного властями Калининграда разрушения Дома Советов, построенного в советское время. По его словам, Дом Советов стоит на мысовой части горы Твангсте, высота которой в Средние века составляла 12 метров от уровня воды реки Преголи.

В XI-XII веках гора Твангсте служила для племени пруссов важным торговым пунктом в устье реки Преголи, пояснил Кулаков. В 1210 году городище было разрушено датчанами.

После основания крепости на горе участок был передан Тевтонским орденом Самбийскому епископству, затем стоявшие здесь оборонительные сооружения сгорели в пожаре, и земля была возвращена ордену.

Долгое время место, где сейчас стоит Дом Советов, пустовало, обратил внимание Кулаков.

Городище Твангсте никогда не раскапывалось археологами и было незастроенным, отметил историк. «К сожалению, с высокой долей вероятности при разборке пресловутого «Дома Советов» городище также останется без внимания соответствующих структур», — заключил он.