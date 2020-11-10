На видеосервисе Amazon Prime появились полнометражные мультфильмы про фиксиков

Анимацию покажут на бразильском и польском телевидении, сообщила пресс-служба группы компаний «Рики».

Размещение российских мультфильмов на ведущих VOD-платформах — важный шаг в нашей стратегии распространения анимации в Северной Америке и Европе, который увеличит число зрителей проекта, отметили в компании. «Фиксики в очередной раз продемонстрировали свою глобальную привлекательность», — заявил гендиректор ГК «Рики» Марк Завадский.

Кроме платформы Amazon Prime, мультфильмы будут также представлены на американском потоковом сервисе Tubi TV компании Fox Corporation, на сервисе интернет-телевидения Pluto TV и на платформе Roku TV. Соглашение заключено в рамках партнерства с компанией Janson Media, выступающей агрегатором для этих и некоторых других сервисов.

В группе компаний рассказали, что полнометражные мультфильмы о фиксиках также купили для трансляций на ведущем польском телеканале Polsat и бразильском Gloob.

«Фиксики» — российский анимационный проект по мотивам повести Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки». Премьера мультсериала прошла в декабре 2010 года, сейчас снято уже более 160 эпизодов и два полнометражных фильма об этих героях.