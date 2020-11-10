Минкультуры выделят 4,2 млрд рублей на поддержку кинотеатров

Средства будут получены из резервного фонда правительства, сообщила глава министерства Ольга Любимова.

По ее словам, поддержка кинотеатров — важное направление в работе Минкультуры РФ. В этой связи ведомство сейчас прорабатывает механизмы выделения средств на это направление, пояснила министр.

Любимова отметила важность результатов нацпроекта по модернизации кинотеатров. В его рамках с 2015 года и по настоящее время уже было открыто 994 кинозала, в текущем году будет поддержан еще 61 кинозал, подчеркнула министр в разговоре с журналистами.

Ранее советник президента РФ Владимир Толстой сообщал о том, что на фоне пандемии доходы кинотеатров в 2020 году упадут на 60%, или 35 млрд рублей. При этом около 15% кинотеатров, отметил советник, полностью прекратили свое существование.