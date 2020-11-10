Заключенный рассказал о вкусных супах в колонии, куда везут отбывать срок Ефремова

Инсайдерской информацией поделился отбывающий наказание в Белгородской колонии № 4 собеседник газеты «МК».

Заключенный рассказал об условиях содержания в исправительном учреждении. По его словам, актера там ждут свои плюсы и минусы.

В числе положительных особенностей собеседник издания назвал спальные помещения с большими окнами без решеток, возможность мыться каждый день, медсанчасть и библиотеку. Хотя в целом в колонии «кормят на троечку», собеседнику лично нравится горячее в учреждении — по его словам, супы и щи «бывают удачными».

При этом в колонии можно заказать пельмени, а затем сварить их самому в удобное для себя время. Также хороша в учреждении выпечка, отметил заключенный.

В числе минусов колонии — очень строгие правила, сообщил собеседник издания. Среди них подъем в шесть утра и обязанность в 6:15 быть уже умытым, одетым и делать зарядку. При этом нужно заправить кровать за 15 минут так, чтобы на ней не было ни одной складочки, поделился он.

Михаил Ефремов был приговорен к 8 годам лишения свободы за ДТП с его участием, в котором погиб водитель встречной машины Сергей Захаров. Позже суд снизил срок заключения до 7,5 года.