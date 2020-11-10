В Москве прошли премьеры фильмов «Цой» и «Дорогие товарищи!»

Киноленты режиссера Алексея Учителя и Андрея Кончаловского были представлены в кинотеатрах столицы, сообщает ТАСС.

Фильм «Цой» рассказывает о водителе автобуса «Икарус», в смертельном ДТП с которым погиб популярный российский исполнитель. Картину показали в понедельник в кинотеатре «Иллюзион».

Ленту сняла киностудия «Рок» в жанре роуд-муви. В основу сюжета легли вымышленные события августа 1990 года. Роль главного героя, водителя рокового автобуса, сыграл Евгений Цыганов, в фильме также снялись Паулина Андреева, Игорь Верник, Надежда Калеганова, Марьяна Спивак, Илья Дель, Инга Тропа, Маша Пересильд, Артурс Скрастиньш и Виталий Коваленко.

В большой прокат кинофильм выйдет 12 ноября.

Премьера кинодрамы «Дорогие товарищи!», рассказывающей о засекреченном в советское время инциденте с расстрелом мирной демонстрации в Новочеркасске, прошла в киноцентре «Октябрь». Перед показом режиссер Андрей Кончаловский обратился со словами благодарности ко всем, кто помогал ему создавать картину.

Премьеру посетили спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, актер Александр Домогаров и другие деятели культуры и искусства.

Фильм «Дорогие товарищи!» выйдет в прокат 12 ноября.