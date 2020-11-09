Британская библиотека оцифровала почти 20 тысяч карт и чертежей средних веков

Эксперты учреждения выложили старинные материалы в Сеть, пишет журнал «Нож».

Опубликованная коллекция позволяет любому желающему прикоснуться к средневековым изображениям, на которых запечатлен рельеф различных местностей и научные схемы.

До конца месяца коллекцию пополнят еще до 40 тысяч уникальных экземпляров, говорится в сообщении.

Благодаря кропотливой работе экспертов на одном портале удалось собрать карты из собрания короля Георга III. Кроме того, в открытый доступ выложена карта Нью-Йорка, написанная вручную, старинные виды Канады, зарисовки итальянских художников и другое.

Ознакомиться с картами можно на сайте Flickr по адресу flickr.com/photos/tags/georgeiiitopographicalcollection.