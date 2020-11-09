В сети запущена база данных о творчестве Ван Гога Van Gogh Worldwide

Система позволяет получить доступ к провенансам, архивам и многому другому, говорится на сайте проекта.

Новую базу данных о творчестве Ван Гога запустили совместно Музей Ван Гога, Музей Крёллер-Мюллер, Лаборатория культурного наследия Агентства культурного наследия Нидерландов и Нидерландский институт истории искусств.

Система обеспечивает возможность узнать о происхождении артефактов, получить техническую информацию, архивные материалы и многое другое, касающееся 1000 картин и графических работ художника. Сейчас в базе данных есть сведения примерно о половине произведений Ван Гога.

Пользователи также могут познакомиться с вариантами работ художника, узнать о реставрациях и потенциальных повреждениях картин. База данных содержит также цитаты из переписки Ван Гога с семьей и коллегами.

Сейчас Van Gogh Worldwide включает в себя только произведения, входящие в коллекции нидерландских музеев. Однако в планах разработчиков сделать доступными исследования работ, которые хранятся и в других музеях мира.