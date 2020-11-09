Власти Петербурга упростят согласование граффити, но самовольные будут считать вандализмом

Об этом заявил главный художник города Алексей Моор, слова которого цитирует пресс-служба городского комитета по градостроительству и архитектуре.

Такое заявление Моор сделал по итогам обсуждения проблемы уличной живописи в Заксобрании Петербурга. В ответ на вопрос депутата от «Яблока» Бориса Вишневского о том, не отменить ли вообще согласования властей, ограничившись согласием собственников здания, Моор пояснил, что это будет равнозначно передаче города в руки людей без художественного или архитектурного образования.

Оценить, как граффити воздействует на среду, во многих случаях способен лишь опытный и профессиональный эксперт, подчеркнул главный художник. По его словам, процедуру согласования граффити нельзя отменять, но можно поставить вопрос о сокращении сроков и упрощении требований к подаче проектов.

При этом самовольное размещение граффити может рассматриваться лишь как акт вандализма, который нарушает архитектурный облик города и негативно влияет на состояние фасадов зданий, предупредил Моор.