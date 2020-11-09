Генпрокурор Нью-Йорка обвинила Sotheby’s в пособничестве уклонению от уплаты налогов

Об этом пишет Bloomberg.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обвинила аукционный дом в том, что он помог владельцу судоходной компании Porsal Equities уклониться от уплаты налога с продаж произведений искусства, приобретенных им в Sotheby’s.

Как следует из обвинения, Sotheby’s разрешил компании Porsal Equities купить работ на $27 млн, не уплачивая налог с продаж, хотя администрации аукционного дома было заранее известно, что его клиент не является арт-дилером и покупает произведения искусства лично для себя.

По законам штата Нью-Йорк право не платить налоги с продаж на территории города и штата имеют только арт-дилеры, которые планируют впоследствии перепродать приобретаемые произведения искусства.

«Миллионерам и миллиардерам нельзя давать возможность уклоняться от уплаты налогов, в то время как все остальные американцы каждый день выплачивают свою справедливую долю», — заявила генпрокурор Джеймс. В исковом заявлении говорится о том, что аукционный дом Sotheby’s нарушил закон штата Нью-Йорк о ложных правопритязаниях, тем самым способствуя созданию и использованию поддельных свидетельств о праве не платить налог.