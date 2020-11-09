В Эгейском море нашли древнегреческую пиратскую «Тортугу»

Об открытии международной команды археологов во главе со специалистами Университета Фессалии сообщает Greek Reporter.

Ученые обнаружили ряд артефактов в ходе раскопок на островке Вриокастраки, где на протяжении полутора тысяч лет располагался древний город. В одно время он даже пребывал под властью пиратов.

Вриокастраки находится в Эгейском море, недалеко от более крупного острова Кифнос. Самыми любопытными находками стали древние надписи, которые осветили историю островка.

Расшифровав тексты, ученые установили, что город с XII века до нашей эры до VII века нашей эры был постоянно заселен. Одна из надписей описывает некоего пирата по имени Глафкетис, который захватил Кифнос в IV веке до нашей эры и пользовался поддержкой Македонии, однако в итоге был изгнан с острова Афинами.

Кроме того, на острове обнаружены древнее святилище, ранневизантийский церемониальный комплекс и христианская базилика. В святилище были найдены керамика, женские статуэтки и украшения, которые могли относиться к культу местной богини.

Исследователи также нашли мраморное основание античной статуи, которое было использовано византийцами в качестве элемента фундамента при возведении укрепления.