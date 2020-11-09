Сожителя утонувшей в бассейне Конкиной заподозрили в краже ее драгоценностей

О подозрениях семьи актера Владимира Конкина, потерявшего дочь, стало известно 5-tv.ru.

Как выяснилось, в квартире погибшей Софии Конкиной не обнаружили фамильных драгоценностей. Сейчас родственники собираются обратиться с ходатайством о проведении расследования по факту исчезновения украшений.

В ходе осмотра вещей 32-летней дочери актера Владимира Конкина нашли лишь документы и личные вещи. Не было найдено драгоценностей и в квартире, где женщина жила со своим сожителем и дочерью.

По мнению семьи Конкиных, драгоценности украли после трагедии с Софией, которая утонула в бассейне фитнес-клуба. Одним из возможных подозреваемых родственники погибшей считают ее бывшего сожителя Михаила Серова.

Родственники не верят, что девушка сама продала украшения, так как это были очень дорогие предметы, и в этом случае у Софии не было бы финансовых трудностей, считают они.

София Конкина погибла полтора месяца назад в московском фитнес-центре «Джамп-клуб». Девушку обнаружили лежащей без сознания на дне бассейна, прибывшие врачи не смогли реанимировать ее после минуты, проведенной под водой.