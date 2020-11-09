В Институте наследия раскритиковали идею возрождения Росохранкультуры

За сохранением культурных памятников должно следить Министерство культуры России, заявил директор института Владимир Аристархов.

Ранее в ходе заседания Совета по культуре и искусству при президенте РФ директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский призвал воссоздать Росохранкультуру под эгидой Министерства культуры РФ. В ответ президент России Владимир Путин пообещал подумать над этим предложением, подчеркнув однако, что такая структура не должна быть препятствием в ходе реализации строительных проектов в области культуры.

По мнению директора Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачёва Владимира Аристархова, было бы гораздо эффективнее добавить Министерству культуры нужное число ставок и финансирование, чтобы надзором в этой области могли полноценно заниматься его территориальные управления.

«Оптимальная цепочка такова: Минстрой реставрирует, Минкультуры обеспечивает надзор и научно-методическое сопровождение через сеть своих территориальных управлений. А непосредственным сбережением памятников занимаются региональные власти», — подчеркнул Аристархов.

Эксперт также отметил важность правильного определения приоритетов в сфере сохранения объектов культурного наследия.

«Сегодня немалая доля из примерно 150 тысяч памятников – это многочисленные статуи Ленина и другие подобные объекты, не имеющие художественной ценности, но внесённые когда-то в реестр по идеологическим соображениям. Необходима чистка реестра от подобных артефактов. Тогда станет гораздо проще выделять необходимое финансирование на сохранение того, что действительно является уникальным культурным наследием», — заключил глава Института наследия.