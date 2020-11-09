Театр Тинчурина представит в Москве два спектакля на татарском языке

Двухдневные гастроли Татарского театра драмы и комедии пройдут на сцене «Москонцерт Холла», сообщает театр в соцсетях.

В первый день гастролей зрителям представят реальную историю Зульфата Хакимова «Акча бездә бер букча» («В шаге от бездны»). По сюжету, главный герой должен сделать сложный выбор: вернуть владельцу найденную дорожную сумку с крупной суммой денег или оставить ее себе. Спектакль рассказывает о том, что стремясь к лучшей жизни, люди зачастую не замечают, как встают на неверный путь, переступая через свои убеждения и совесть.

Во второй день турне театральной труппы зрителям представят лирическую комедию Салавата Абузарова «Хыялый» («Мечтатель»). По сюжету, в глухую деревню приезжает медсестра, которая селится в доме пожилой семейной пары. В результате в отлаженной жизни супругов начинается череда трогательных и забавных событий, благодаря которым они начинают понимать друг друга.

Спектакли будут показаны в «Москонцерт Холле» 9 ноября и 10 ноября. Обе постановки будут идти на татарском языке, русскоязычной публике будет обеспечен синхронный перевод.