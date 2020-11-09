Власти Камчатки поддержат гастроли театров региона

09.11.2020
Проект «Территория. Камчатка», предполагающий обширную гастрольную программу краевого театра драмы и комедии и театра кукол, власти региона поддержат в 2021 году, сообщил Солодов.
Ранее в конце октября президент РФ Владимир Путин поддержал предложение продлить действие программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке. По словам Солодова, он очень рад такому решению президента.
Программа важна для таких регионов, как Камчатка, она позволит властям реализовать при федеральной поддержке мероприятия, которые проходили в прошлые годы, пояснил губернатор. По его словам, жители отдаленных населенных пунктов полуострова ждут гастроли театров.
«Меня просят почаще отправлять театр кукол и наши прославленные ансамбли в удаленные населенные пункты. Именно гастроли могут стать тем механизмом, который поможет приобщить наших жителей к высокой культуре», — пояснил глава региона.