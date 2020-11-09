Легенда о «Черном фараоне» стала еще одним доказательством правдивости Библии

Об этом профессор Библейского колледжа и аспирантуры Шаста в Калифорнии Том Мейер рассказал в беседе с Express.

Ученый отметил, что у археологов много свидетельств событий, связанных с упоминаемым в Библии фараоном Тахаркой (747–656 год до н.э). Согласно священному писанию, его призвали на помощь Иудейскому царству для того, чтобы вести войну против ассирийского царя Сеннахирима.

«Тахарка был известным «Черным фараоном» Библии. Согласно повествованию, после того, как царь Ассирии Сеннахирим подверг разрушению израильский город Лахис и напал на близлежащий город Ливна, военачальник сообщил Сеннахириму о перехвате сведений о том, что царь Иудейский Езекия заключил союз с Тахаркой, чтобы он пришел на помощь Иудее, атаковав Ассирию с юга», — рассказал Мейер.

Однако попытка Тахарки объединиться с Иудеей для нападения на Ассирию потерпела неудачу. Фараон был вынужден отступить вверх по реке и вернуться в свою столицу Фивы, захваченную Ассирией четыре года спустя, добавил ученый.

Открытие археологических свидетельств, связанных с Тахаркой, очень важно для науки, так как теперь существование всех трех упомянутых в этом библейском повествовании царей (Сеннахириб, Езекия и Тахарка) доказано внебиблейскими источниками. Это еще раз доказывает историческую достоверность Библии, подчеркнул эксперт.

В настоящее время наиболее известным объектом, который связан с египетским фараоном, считается так называемый Сфинкс Тахарки, найденный с элементами египетского и кушитского искусства в храме Амона в древней Нубии (современный Судан). Гранитная статуя выставлена в Британском музее в Лондоне.