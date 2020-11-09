Напавший на режиссера хулиган потребовал остановить съемки по роману Лукьяненко

Нападение произошло во Владивостоке, сообщили в официальной группе сериала «Осенние визиты» в «ВКонтакте».

Как говорится, жертвой неизвестного хулигана стал режиссер Георгий Саенко, снимающий многосерийный фильм по роману Сергея Лукьяненко. На режиссера напали у подъезда, когда он поздней ночью приехал со съемок на такси.

К режиссеру подбежал мужчина высокого роста и брызнул ему перцовым баллончиком в лицо, крикнув: «Прекращайте снимать «Осенние визиты». После этого хулиган убежал.

По словам актера Сергея Лисинчука, по факту нападения в правоохранительные органы будет подано заявление. Съемочной команде «такого пиара и безумных фанатов не надо», подчеркнул актер, пообещав завершение проекта.