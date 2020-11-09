Обманувшая вдову и дочь Баталова актриса Дрожжина назвала их «недалекими людьми»

Артистка, в отношении которой возбуждено уголовное дело о мошенничестве, пожаловалась на пострадавшую от нее семью в эфире НТВ.

Дрожжина заявила, что родственники Баталова не реагируют на ее письма и выдвигают ей «какие-то условия». По ее словам, вдова актера Гитана Леонтенко просит ее прийти для разговора без мужа, так как его присутствие для нее нежелательно.

«Да неужели это надо быть настолько недалекими людьми! Миша меня, может быть, может назвать дурой. Но Гитане Аркадьевне он такого сказать не может», — заявила Дрожжина.

Муж актрисы Михаил Цивин, в свою очередь, саркастически поблагодарил вдову Баталова «за науку». «Гитана Аркадьевна, чтоб вы были здоровы! Что еще я могу ей сказать? Что я могу сказать человеку, благодаря которому я, наконец, узнал, как хорошо в тюрьме? Спасибо за науку», — заявил юрист.

По мнению следствия, из-за аферы Дрожжиной и Цивина близкие Баталова, умершего в 2017 году, потеряли две квартиры и долю в еще одной, а также крупную сумму денег. Мошенникам грозит до десяти лет лишения свободы.