Путин поздравил с днем рождения композитора Александру Пахмутову

09.11.2020
Президент РФ отметил, что народную артистку СССР по праву считают выдающимся представителем российской культуры, бесконечно талантливым и доброжелательным человеком, великим тружеником и созидателем.
«Убежден, что главный секрет вашего творческого долголетия — искренняя увлеченность любимым делом и огромное уважение к людям, которым вы щедро дарите тепло своей души и сердца», — говорится в поздравлении президента.
Глава государства пожелал Александре Пахмутовой и ее супругу Николаю Добронравову здоровья, благополучия и вдохновения.
Александра Николаевна Пахмутова родилась в поселке Бекетовка Нижне-Волжского края (ныне — Волгоград) 9 ноября 1929 года. С детства отличалась особенной музыкальной одаренностью, свои первые мелодии написала уже в возрасте трех лет.
Песни Пахмутовой и по сей день продолжают исполнять многие артисты советской, российской и зарубежной эстрады, актеры театра и кино. Также является автором музыки к киноэпопеям Юрия Озерова «Трагедия века», «Битва за Москву» и «Великий полководец Георгий Жуков».