Концерт «Мировые звезды российской оперы» откроет мероприятия оперной премии «Онегин»

09.11.2020
Гала-концерт «Мировые звезды российской оперы: Санкт-Петербург vs Москва» состоится в понедельник в Большом зале филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Вечер пройдет под знаком национальной оперной премии «Онегин», которая в пятницу назовет своих лауреатов в пятый раз.
На концерте в филармонии выступят ведущие солисты Большого театра России и Мариинского театра: Алексей Тихомиров, Анна Аглатова, Юлия Маточкина и Владислав Сулимский.
Кульминацией мероприятий станет церемония вручения статуэток «Онегин», которая состоится 13 ноября на сцене Михайловского театра. Организаторы получили большое число заявок и ввели новую номинацию «Лучший онлайн-проект».
Всего в премии «Онегин» девять конкурсных номинаций и четыре внеконкурсные — «Концертмейстер», «Легенда», «От России с любовью» и «Звезда».