Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого

06.11.2020
В связи со смертью легендарного советского и российского писателя-сатирика Михаила Жванецкого глава культурного ведомства отметила, что его уход из жизни стал для страны прискорбной новостью.
«Необычайное чувство юмора, искромëтность и неравнодушие в творчестве Михаила Михайловича порождало то чувство оптимизма, благодаря которому многие невзгоды казались преодолимыми. Умение видеть детали и чувствовать людей делали его работы уникальными, где каждый находил частичку себя», — подчеркнула министр.
Произведения Жванецкого легли в основу театральных постановок, которые получили искреннюю народную любовь, а его миниатюры стали визитной карточкой многих российских артистов, отметила Любимова.«Фразы из его произведений разбирались на цитаты. Энергия и трудолюбие Михаила Михайловича до последнего дня дарили нам радость», — говорится в сообщении.