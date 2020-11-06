Чешский грибник споткнулся в лесу о бронзовый меч возрастом 3300 лет

Археологи начали подготовку к проведению раскопок на месте находки, сообщает Radio Prague International.

Артефакт обнаружил местный житель по имени Роман Новак, искавший грибы в лесу неподалеку от своего дома близ городка Есеницко, Северная Моравия. Во время поисков мужчина задел ногой некий предмет, торчавший из камней.

«Я пнул его ногой и понял, что это был клинок, часть меча. Затем я покопал еще немного и нашел бронзовый топор», — рассказал мужчина. Осознав древность находок, он немедленно связался с археологами.

Прибыв на место, ученые осмотрели предметы и установили, что они датируются примерно 1300 годом до нашей эры. Такое оружие использовалось в то время главным образом на территории современной Северной Германии.

«У этого меча восьмиугольная рукоять. Это второй меч такого типа, который был когда-либо найден в этих местах», — рассказал руководитель отдела археологии Силезского музея Иржи Ючелка.

В древности, к которой относится найденное оружие, район современного города Есеницко был малонаселен, при этом анализ металла клинка показал, что он изготовлен поблизости.

Находка будет подвергнута новым исследованиям, после чего меч и топор выставят на обозрение в Этнографическом музее Есеницко и Силезском музее.