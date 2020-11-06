Австралия выделит $7,2 млн на репатриацию артефактов австралийских аборигенов

06.11.2020
Пилотная программа проекта стартовала в 2018 году с бюджетом в $1,4 млн на базе Австралийского института изучения аборигенов и жителей островов Торресова пролива (AIATSIS), поддерживающей возрождение коренных народов страны.
«Мы хотели помочь нации понять, что существует взгляд на историю со стороны коренных народов», — заявила Линдалл Лей.
Первые два года в рамках проекта велось исследование артефактов, которые хранятся в зарубежных государственных музеях. Теперь решено расширить проект, чтобы содействовать возврату на родину предметов из частных коллекций.
Сейчас переговоры о возвращении предметов идут с Музеем Израиля в Иерусалиме, Коллекцией произведений искусства аборигенов Клюге-Руэ Университета Вирджинии и с частным коллекционером из Сассекса, Великобритания.
На данный момент AIATSIS смог выявить 199 зарубежных институций, в которых хранятся коллекции культурного наследия австралийских аборигенов, в общей сложности содержащих около 100 тысяч светских и церемониальных объектов коренных народов. 44 учреждения заявили о готовности к сотрудничеству по возвращению артефактов.