Петербургский фестиваль «Золотая маска» откроется спектаклем «Антигона»

06.11.2020
Театральный фестиваль представит три спектакля российских режиссеров. Откроет его показ постановка худрука Воронежского Камерного театра Михаила Бычкова.
Открытие состоится 6 ноября на сцене Каменноостровского театра. «Антигона» — спектакль-номинант «Золотой маски» прошлого года, главную роль в нем исполняет Камиль Тукаев, ставший лауреатом премии за лучшую мужскую роль.
Жителей Санкт-Петербурга ждут еще два спектакля. Постановка «Дети солнца» в режиссуре Тимофея Кулябина будет показана 17-18 ноября на сцене театра «Балтийский дом». 27-28 ноября на сцене Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова будет представлен спектакль «Сережа» Дмитрия Крымова.