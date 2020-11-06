Театр-студия Ставрополя создаст многосерийный онлайн-спектакль о Лермонтове

06.11.2020

Видеоспектакль будет представлен на площадках театра в соцсетях, сообщили в пресс-службе Ставрополя.

В настоящее время Театр-студия «Слово» имени Владимира Гурьева записывает онлайн-спектакль «Поручик и пророк». В течение девяти серий зрителей познакомят с биографией и творчеством русского поэта.

Новая постановка охватывает весь жизненный путь поэта. В её основу легла литературно-драматическая композиция Владимира Гурьева 2004 года, поясняется в сообщении.

Создатели видеоспектакля существенно переработали эту основу и дополнили её новыми фактами из жизни Лермонтова, его автобиографическими записями, стихотворениями и воспоминаниями современников. Личность поэта предстает перед зрителем противоречивой, без привычного литературного глянца.