Театр-студия Ставрополя создаст многосерийный онлайн-спектакль о Лермонтове

06.11.2020
В настоящее время Театр-студия «Слово» имени Владимира Гурьева записывает онлайн-спектакль «Поручик и пророк». В течение девяти серий зрителей познакомят с биографией и творчеством русского поэта.
Новая постановка охватывает весь жизненный путь поэта. В её основу легла литературно-драматическая композиция Владимира Гурьева 2004 года, поясняется в сообщении.
Создатели видеоспектакля существенно переработали эту основу и дополнили её новыми фактами из жизни Лермонтова, его автобиографическими записями, стихотворениями и воспоминаниями современников. Личность поэта предстает перед зрителем противоречивой, без привычного литературного глянца.