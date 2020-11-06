В Туле пройдет онлайн-кинофестиваль военных фильмов имени Озерова

06.11.2020
Решение перенести международный фестиваль в формат онлайн было принято в связи действующими ограничениями из-за пандемии коронавируса.
Открытие смотра состоится 9 ноября в Туле на площадке областной филармонии им. Михайловского. Церемония будет транслироваться онлайн, так же пройдет объявление победителей и закрытие фестиваля, сообщили в оргкомитете.
В настоящее время выбираются площадки для закрытого кинопоказа. В главную программу смотра вошла игровая лента «Боевая десятка» и документальная картина «Битва за жизнь», поэтому организаторы решили предусмотреть два гран-при.
Победители будут объявлены 14 ноября.
Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова проводится по разным городам России, начиная с 2003 года. С 2010 он вошел в госпрограмму «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и стал ежегодным.