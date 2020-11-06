Канал 2х2 и видеосервис Premier займутся созданием мультфильмов для взрослых

06.11.2020

В ближайшее время будут анонсированы три мультсериала, сообщили в пресс-службе Premier.

Производство анимационных проектов для взрослой аудитории планируется запустить в 2021-2022 годах. Это стало возможным благодаря началу долгосрочного сотрудничества, о котором договорились видеосервис Premier и телеканал 2х2.

Сейчас в разработке находятся несколько совместных анимационных проектов. В числе партнеров по производству известные российские и международные компании, сообщили в пресс-службе.

Рассматриваются также новые проекты от ведущих аниматоров, отмечается в сообщении. По словам директора канала 2х2 Дениса Всесвятского, партнерство двух компаний позволит открыть новую эру в индустрии российской взрослой анимации. Этому помогут и международные продакшн-компании с их огромным опытом, полагает он.