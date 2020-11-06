Исторический музей отметит годовщину революции запуском интернет-ресурса о Ленине

Коллекция главного музея СССР будет представлена в виртуальном формате7 ноября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Государственный исторический музей хранит фонды бывшего Музея В.И. Ленина с 1993 года. К годовщине октябрьской революции 1917 года музей решил открыть для любителей истории и исследователей самые ценные его коллекции, а также архивные материалы.

Фонды Музея В.И. Ленина хранят коллекции художественной Ленинианы, фотографии, плаката, документов, мемориальных предметов — всего около 100 000 предметов. Самые ценные из них будут представлены в онлайн формате, говорится в сообщении.

«Нас часто спрашивают о том, сохранились ли фонды Музея Ленина, что стало с предметами после закрытия музея в 1993 году, не были ли они проданы или уничтожены. Вся коллекция Музея Ленина полностью сохранена и вошла в состав Исторического музея, где и хранится до сих пор. Мы периодически устраиваем тематические выставки, но пока не можем представить советский период в постоянной экспозиции. А значит, ценные исторические материалы и произведения советских художников по-прежнему хранятся в закрытых фондах музея, без возможности знакомства с ними широкой аудитории. Ресурс, который мы планируем развивать, позволит всем желающим познакомится с этой коллекцией. Кроме того, ряд интереснейших материалов предоставили наши коллеги из Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ). Ряд архивных документов, ранее не публиковавшихся можно увидеть на новом интернет-ресурсе», — цитирует пресс-служба слова директора Исторического музея.

Среди экспонатов — документы, рассказывающие о вовлеченности Ленина в решение спорных финансовых вопросов большевистской партии, телеграммы, записки, распорядительные резолюции главы Совета труда и обороны периода гражданской войны, личная переписка В.И. Ленина и т.д.

Самый ранний из найденных ленинских документов — письмо «тотемами» двенадцатилетнего Володи Ульянова своему другу Боре Формаковскому, также представлен на сайте проекта.

В настоящее время на сайте проекта опубликовано около 500 предметов, но виртуальная коллекция будет регулярно пополняться новыми материалами. Здесь же будут собраны актуальные комментарии ведущих российских историков относительно ключевых событий в России начала ХХ века; тематические видеосюжеты и фильмы. Так, статью о биографии вождя мирового пролетариата написал Андрей Сорокин, научный руководитель РГАСПИ, а экскурсоводы Исторического музея увлекательно рассказывают о тайнах ленинской кепки и знаменитого Роллс-ройса, находящегося в экспозиции Исторического музея.

Проект реализуется при поддержке Фонда «История Отечества». Адрес сайта: https://lenin.shm.ru