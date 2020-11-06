Цивина и Дрожжину проверят на причастность к другим преступлениям

Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова в беседе с ТАСС.

Поводом для проверки стала информация о других противоправных действиях актрисы Наталии Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина, которые обвиняются в мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова.

По словам представителя СК, из телепередачи федерального канала стало известно о женщине, живущей за границей, которая боится того, что Цивин и Дрожжина могут завладеть ее недвижимостью в центре Москвы. Женщина утверждает, что ей регулярно поступают угрозы от фигурантов дела Баталова, более того, она даже была избита Цивиным.

Иванова пояснила, что в рамках расследуемого уголовного дела о хищении имущества Баталовых следователи намерены проверить все факты, озвученные в телепрограмме, и дать им правовую оценку.

26 октября Дрожжина и Цивин были задержаны по обвинению в мошенничестве. Однако Хамовнический суд отказался удовлетворить ходатайство об их аресте, назначив фигурантам запрет определенных действий.

Согласно материалам дела, вдова и дочь актера Баталова были обманным путем лишены доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир и крупной денежной суммы. В результате они были признаны потерпевшими по делу, на спорное имущество был наложен арест.