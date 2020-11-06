Никита Михалков взял на попечение обкраденных мошенниками вдову и дочь Баталова

Об этом в программе «Прямой эфир» рассказал адвокат семьи Павел Астахов.

По словам адвоката, лишившиеся имущества и денег Гитана Леонтенко и Мария Баталова вынуждены обращаться за помощью к режиссеру, в которой тот не отказывает. «Только вчера Гитана Аркадьевна звонила мне и спрашивала, когда Никита Сергеевич переведет им денег на продукты», — рассказал Астахов.

«Вы не знаете, как живут эти женщины», — подчеркнул юрист. Вдова и дочь актера живут на последние деньги, так как у них ничего не осталось, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ оценил ущерб семьи Баталова, причиненный действиями актрисы Дрожжиной и ее мужа, юриста Цивина, в 37 миллионов рублей.

В ходе обыска у пары следователи нашли архивы Алексея Баталова, принадлежавшие его вдове. Среди прочего, в них могут находиться документы из архива Анны Ахматовой, в том числе редкие фото, автографы и переписка. По мнению столичного коллекционера и аукционера Сергея Бурмистрова, стоимость некоторых бумаг и фотографий может достигать миллионов рублей.