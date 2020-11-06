В Бурятии создан центр развития культуры и современного искусства

В нем будут проводить мастер-классы, лекции и организовывать творческие проекты, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры и современного искусства» будет единым пространством для новаторских творческих проектов, говорится в сообщении. Указ о ее создании подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Центр создан для благоприятной творческой среды, которая позволит выявить талантливых и одаренных в сфере искусства и культуры», — сообщили в пресс-службе. Сейчас в Улан-Удэ и в районах республики есть много учреждений культуры, но нет единого пространства, где могли бы осуществляться новаторские творческие проекты.

В этой связи возникла идея создания демократичного арт-пространства, которое будет открытым для реализации молодежных творческих проектов. «Это будет местом для писателей, поэтов, художников, театральных деятелей, музыкантов, где деятели культуры смогут представить свои творения», — отметили в министерстве.

Одним из важных направлений центра будет сохранение и развитие бурятского языка. Также в центре будет поддерживаться исследование и популяризация культуры и традиций бурятского народа и развитие современного бурятского искусства.