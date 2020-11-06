На дне Невы напротив Эрмитажа нашли затонувший корабль времен Петра I

О находке подводных археологов сообщает «ЛенТВ24».

В Санкт-Петербурге идут археологические работы по изучению дна реки Невы. Пока что самым старым затонувшим объектом оказалось судно, обнаруженное на дне реки напротив Государственного музея Эрмитаж. По мнению специалистов, это корабль, затонувший в петровские времена.

Напротив Румянцевского сада водолазы нашли баржу, затонувшую в период Великой Отечественной войны. С нее на поверхность подняли гильзу 102-го калибра.

Кроме того, на дне Невы нашли деревянный фрагмент судна, затонувшего предположительно в конце XIX века. Однако археологи остались неудовлетворенны находками — они надеются найти здесь суда древнерусской эпохи.

«В перспективе очень хотелось бы найти суда средневековой эпохи, о которых у нас данных гораздо меньше — ни чертежей, ни описаний, ни даже графических рисунков. И только археология нам может дать понять, что такое древнерусская ладья», — рассказал журналистам сотрудник института археологии РАН Айвар Степанов.