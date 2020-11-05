Путин наградил Анастасию Вертинскую орденом Александра Невского

Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в документе, артистка Анастасия Вертинская отмечена за ее большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Анастасия Вертинская родилась в семье поэта, певца и актера Александра Николаевича Вертинского, в 1943 году после эмиграции вернувшегося из Шанхая в СССР, и Лидии Владимировны Циргвавы, художницы и киноактрисы.

Дебютом Вертинской в кино стала роль в фильме «Алые паруса» Александра Птушко, который только за первый год проката посмотрели 23 миллиона зрителей. В том же 1961 году снялась в фильме «Человек-амфибия» по роману Александра Беляева. Также снималась в фильмах «Гамлет», «Война и мир», «Не горюй» и других.