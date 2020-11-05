В Болгарии нашли крепость, под стенами которой были побеждены византийцы

Находку сделали археологи Бургасского регионального исторического музея, сообщает Archaeology in Bulgaria.

Ученые раскопали остатки массивной шестиугольной башни и ремесленной мастерской, бывших частью средневековой крепости Русокастро. Внутренняя цитадель крепости датирована XIII-XIV веками нашей эры, сама крепость была построена еще в ранне-византийский период.

Крепость известна историкам по битве при Русокастро в 1332 году. В ходе сражения болгарское войско Ивана Александра (1331-1371) одержало крупную победу над войсками византийского императора Андроника III Палеолога (1328-1341). Это была последняя крупная военная победа средневекового болгарского царства, после которой в конце XIV века оно было завоевано турками-османами.

Найденная учеными цитадель была центральной и самой высокой башней крепости. Ее длина составляла 16 метров, а ширина — 11 метров. Толщина стен цитадели составляла 1,9 метра, высота — от 15 до 18 метров.

На протяжении почти семи веков болгаро-византийских войн крепость постоянно переходила из руки в руки. Массивная шестиугольная башня была построена только в конце XIII века нашей эры и сожжена в 1370-х годах во время вторжения турок-османов на Балканы.