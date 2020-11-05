Столетию Чувашии посвятят Международный оперный фестиваль им. М.Д. Михайлова

Смотр пройдет в Чебоксарах с 20 по 29 ноября, сообщили в Чувашском государственном театре оперы и балета.

Чувашская автономная область была создана 24 июня 1920 года, затем преобразована в Чувашскую АССР, 19 октября 1990 года — в Чувашскую ССР, 13 февраля 1992 года переименована в Чувашскую Республику, с 9 июня 2001 года носит название Чувашская Республика — Чувашия.

В 2020 году праздник музыкального искусства посвятят 100-летию образования Чувашской автономной области, он соберет на одной сцене гостей из разных уголков страны, отмечается в сообщении театра.

Лейтмотивом программы фестиваля станет Италия. 20 ноября жителей и гостей Чебоксар ожидает премьера оперы Винченцо Беллини «Капулетти и Монтекки». 22 ноября солисты Мариинского театра исполнят главные партии в опере Джузеппе Верди «Аида». 25 ноября вокалисты из Петербурга будут задействованы в другой опере итальянского композитора — «Бал-маскарад».

27 ноября зрители услышат «Реквием» Джузеппе Верди. 29 ноября пройдет гала-концерт, в котором примут участие солист Илья Селиванов из Большого театра, Илья Банник, представляющий Мариинский театр, Олеся Петрова из Михайловского театра, Марина Ефанова и заслуженный артист России Виталий Ефанов из московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова.