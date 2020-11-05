Российские археологи обследовали южный пригород древнего Херсонеса

О завершении работ сообщили археологи Эрмитажа, Института археологии РАН и музея-заповедника «Херсонес», сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Участок, где шли работы, предназначен для создания «Историко-археологического парка». Он примыкает к древнему городу Херсонес Таврический с юга сразу за пределами городских стен.

Эта территория никогда не подвергалась систематическим раскопкам, отмечается в сообщении. В ходе работ были найдены склепы эллинистического и римского времени, вырубленные в скале, а также хозяйственные и производственные помещения, оборонительные стены и цистерны для воды.

Кроме того, учеными была собрана большая коллекция краснолаковой, чернолаковой и поливной керамики, а также изделия из металла, стекла, камня и кости. Найдено более 600 монет, в том числе серебряные и золотые.

Как выяснили ученые, прилегающая к Херсонесу территория активно использовалась горожанами во все времена существования древнего города. В пору его расцвета в эллинистическое время в пригороде находились производственные и хозяйственные сооружения. В первые века нашей эры здесь возник некрополь, действовавший до начала Средневековья.