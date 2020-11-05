Мариинка представит «Евгения Онегина» с Анной Нетребко и «Набукко» с Пласидо Доминго

О программе декабря сообщила пресс-служба Мариинского театра.

Оба вечера за дирижерским пультом будет маэстро Валерий Гергиев.

Выступление Анны Нетребко в «Евгении Онегине» 7 декабря станет ее петербургским дебютом в партии Татьяны. Впервые певица исполнила роль одной из важнейших героинь русской оперы еще в 2013 году, спев в спектакле Метрополитен-оперы в ансамбле с Мариушем Квеченем и Петром Бечалой, постановку оперы осуществила Дебора Уорнер.

Спустя несколько лет прямую трансляцию спектакля показали более чем в 70 странах мира, в том числе в 30 городах России. Теперь у публики будет возможность оценить Татьяну — Нетребко в мариинском «классическом» «Онегине», в постановке Юрия Темирканова и Игоря Иванова. Титульную партию 7 декабря исполнит Алексей Марков, роль Ольги исполнит Екатерина Семенчук, Ленского — Сергей Скороходов, Гремина — Михаил Петренко.

Еще одним подарком петербургским слушателям станет концертное исполнение «Набукко» Верди с Пласидо Доминго в заглавной роли. Доминго с мариинской сценой и Валерием Гергиевым связывают годы сотрудничества. Он уже пел здесь Набукко в постановке Дмитрия Бертмана. «Обычно сцены сумасшествия в операх достаются сопрано. Благодаря роли Набукко и я наконец получил такую сцену», — цитирует пресс-служба театра шутку певца.

В партии Абигайль выступит Татьяна Сержан, в образе Фенены выйдет Екатерина Семенчук. Обе артистки — примадонны вердиевского репертуара в Мариинском, они часто представляют вердиевских героинь на ведущих мировых сценах.

Мужской состав оперы представят Сергей Скороходов (Измаил), известный своим исполнением публике чикагской Лирик-оперы, и Михаил Петренко, приглашенный для роли Захарии театром Ла Скала.