Древняя могила ребенка в Индонезии сохранила следы странного ритуала

Исследование археологов опубликовано в журнале Quaternary International.

Открытие сделали ученые, работавшие на острове Алор в Индонезии. Они обнаружили крайне редкое детское захоронение возрастом около 8000 лет. По словам ученых, находка заставляет предполагать наличие у дикарей странного ритуала захоронения.

Археологам известно множество детских захоронений в этом регионе, однако возраст самых древних из них не превышает 3000 лет. На этом фоне найденное захоронение необычно своей древностью — оно датировано периодом раннего голоцена.

По словам ведущего автора работы доктора Софии Сампер Карро, в пещере в ходе необычной даже для дикарей ритуальной церемонии был похоронен ребенок возрастом 4-8 лет. На его щеки и лоб был нанесен охристый пигмент, под его голову был подложен булыжник цвета охры.

Удивление ученых вызвало то, что кости рук и ног ребенка перед погребением были удалены и перенесены в другое место. «Мы не знаем, почему практиковалось удаление длинных костей. Вероятно, это был аспект религиозной системы верований людей того времени», — рассказал доктор Карро.

Хотя анализ зубов показал возраст ребенка в диапазоне от шести до восьми лет, его скелет соответствовал возрасту 4-5 лет. Ученые планируют провести дальнейшие медицинские исследования. По их мнению, маленький размер скелета был вызван питанием, окружающей средой или генетическим вырождением жителей этого острова вследствие изоляции.

«Черепа взрослых здесь тоже были небольшими. Это были охотники-собиратели, котонные питались в основном морепродуктами. Есть факты того, что насыщение организма белком только от одного источника пищи может вызывать симптомы недоедания, что замедляет рост», — рассказал ученый.