В Ярославле отменен Международный Волковский фестиваль

Смотр должен был пройти с 15 по 22 ноября, сообщила пресс-служба театра.

Проведение XXI Международного Волковского фестиваля, открытие которого в Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова в Ярославле было запланировано 15 ноября, отменено из-за пандемии коронавируса.

«С большим сожалением вынуждены сообщить об отмене XXI Международного Волковского фестиваля. Сложная эпидемиологическая ситуация в мире не позволила гостям фестиваля приехать в Ярославль. Все купленные билеты на спектакли фестивальной программы будут возвращены в установленном порядке», — говорится в сообщении пресс-службы.

В этом году Волковский фестиваль планировалось объединить со Вторым фестивалем русских зарубежных театров. В программе фестиваля были запланированы спектакли русскоязычных театров из Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана.

Открыть фестиваль должна была постановка «Калина красная» по повести Василия Шукшина. В театре сообщили, что по-прежнему ждут зрителей на его показ 15 ноября.