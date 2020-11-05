Украденные «опекунами» семьи Баталова рукописи Ахматовой оценили в миллионы

Об этом директор аукционного дома «Литфонд» и коллекционер Сергей Бурмистров рассказал «Комсомольской правде».

Напомним, 30 октября в квартире Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, обвиняемых в мошенничестве с имуществом семьи покойного актера Алексея Баталова, прошел обыск. Следователи нашли и изъяли пять огромных полиэтиленовых пакетов, в которых находились архивы актера, в том числе рукописи поэтессы Анны Ахматовой.

Документы могут стоить очень больших денег, отметил Бурмистров. По его словам, среди них могут быть и фото, и автографы, и личная переписка.

«Очень ценятся фото из так называемого семейного альбома: знаменитости в домашней обстановке, в кругу семьи, друзей. За 7 миллионов рублей была продана записная книжка Анны Ахматовой. На внутренней стороне обложки — экслибрис Виктора Ардова, в семье которого часто останавливалась Анна Андреевна, и ее дарственная надпись: «Виктору Ардову — не поэту, но человеку, собравшему мои «дела и дни» воедино, не взирая на ремонт. Ордынка, Москва, 4 апреля 1959 г.», — отметил коллекционер.

По словам Бурмистрова, чем известнее личность, тем дороже стоит ее инскрипт. Кроме того, чем раньше был сделан автограф, тем он ценнее, отметил эксперт — автографы Анны Ахматовой 1910-х годов стоят в десятки раз дороже, чем ее же автографы 1950-1960-х годов.

Что касается архива, то его стоимость зависит от содержания, пояснил специалист. Ахматова была очень дружна с матерью Алексея Баталова, актрисой Ниной Ольшевской, содержание их переписки может быть очень личным, а это всегда интересно и стоит дорого, подчеркнул эксперт.