Война между людьми и неандертальцами шла в течение 100 тысяч лет

Об этом эволюционный биолог и палеонтолог Николас Лонгрич из Университета Бата, Великобритания, рассказал Science Alert.

По словам ученого, когда-то неандертальцы доминировали на большей части Евразии. Их вымирание стало результатом поражения в войне с анатомически современными людьми, распространявшимися по Евразии путем территориальных завоеваний.

Неандертальцы и предки современного человека разделились в Африке более 500 000 лет назад. Homo neanderthalensis мигрировал на Ближний Восток и распространился по большей части Европы и Азии. Согласно Логричу, неандертальцы были не предками людей, а родственной расой, развивавшейся параллельно.

Неандертальцы не были примитивными пещерными людьми, они были сравнительно развитыми и способными охотниками, жившими в сложных социальных системах, имели культуру и даже хоронили своих мертвецов, что может указывать на форму религии.

Анатомически современные люди покинули Африку около 200 000 лет назад и столкнулись в Европе с неандертальцами, о чем говорят некоторые свидетельства скрещивания этих двух гомининов. Какое-то время два вида жили в гармонии и даже сотрудничали, однако, как пишет Лонгрич, биология и палеонтология рисуют мрачную картину. Неандертальцы были хищниками, привязанными к своей территории, что заставляло их защищать её, а значит вымирание неандертальцев не могло быть легким.

Защита своей территории с применением насилия для этого, если потребуется, были чертой, которую неандертальцы, современные люди и шимпанзе унаследовали от своих общих предков. В результате современные люди и родственные им виды, неандертальцы, были запрограммированы на насилие при защите своей территории, считает ученый.

Лонгрич считает, что территориальный импульс является корнем всякого организованного насилия и войны. Доказательства этого есть повсюду в археологических памятниках и в наших самых ранних мифах.

Когда предки современных людей покинули Африку и столкнулись с другими видами архаичных гоминин, конфликт и война были неизбежны. Палеонтологические записи показывают свидетельства травм на костях Homo sapiens и неандертальцев, как и примитивное оружие, найденное археологами в доисторических местах.

Неандертальцы были грозными противниками, они существовали еще десятки тысяч лет после встречи с современными людьми. Они были коренастее и сильнее, чем предки человека, и, вероятно, обладали лучшим ночным зрением, которое могло помочь им в засаде после наступления темноты.

Война между двумя человеческими видами затихала и продолжалась на протяжении бесчисленных тысячелетий, и это была война на истощение. После относительно мирного сосуществования в течение более 30 тысяч лет предкам человека потребовалось еще около 75000 лет, чтобы добиться полного исчезновения неандертальцев на территориях современного Израиля и Греции, пояснил ученый.