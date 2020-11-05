В Государственном историческом музее открылась тактильная экспозиция

Выставка предназначена для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

В мероприятии принял участие замминистра культуры РФ Николай Овсиенко. Тактильная экспозиция создана совместно с научно-исследовательской реставрационной лабораторией «АрхеоЛаб» в рамках реализации проекта «Трогательная история».

Осязаемые модели расположены на специальных стойках со встроенным тифлоаудиогидом для незрячих и слабовидящих экскурсантов и доступны также посетителям на инвалидных колясках. Все экспликации к тактильным моделям переведены на русский жестовый язык для глухих и слабослышащих посетителей.

В ходе церемонии открытия экспозиции Николай Овсиенко отметил значимость развития инклюзивной культуры.

«Развитие инклюзивной культуры является одним из приоритетных направлений работы для Министерства культуры Российской Федерации. Мы поддерживаем инициативы учреждений культуры, связанные с реализацией инклюзивных проектов, проведением мероприятий и адаптацией объектов для посетителей с инвалидностью», — сообщил замминистра.

Тактильная экспозиция на постоянной основе действует в филиале Государственного исторического музея в Туле, напомнил Овсиенко.