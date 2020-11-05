Совет югоосетинской литературной премии «Буламаргъ» ввел номинацию на русском языке

05.11.2020
Международная литературная Премия «Буламаргъ» («Соловей») была учреждена в 2016 году Посольством Республики Южная Осетия для поиска и поощрения авторов литературных произведений, пишущих на осетинском языке.
По решению совета в 2020 году вводится новая номинация для авторов, пишущих на русском языке. Премия присуждается ежегодно, отмечается в пресс-релизе награды.
В конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 14 до 41 года. Произведения на соискание Премии принимаются до 30 декабря 2020 года.
Минимальный объем сборника повестей и/или рассказов составляет 2 авторских листа для прозы и для поэзии.