Совет югоосетинской литературной премии «Буламаргъ» ввел номинацию на русском языке

Номинация учреждена в рамках юбилейного пятого сезона 2020 года в целях дальнейшего культурного взаимодействия в сфере культуры между Южной Осетией и Россией, сообщили организаторы.

Международная литературная Премия «Буламаргъ» («Соловей») была учреждена в 2016 году Посольством Республики Южная Осетия для поиска и поощрения авторов литературных произведений, пишущих на осетинском языке.

По решению совета в 2020 году вводится новая номинация для авторов, пишущих на русском языке. Премия присуждается ежегодно, отмечается в пресс-релизе награды.

В конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 14 до 41 года. Произведения на соискание Премии принимаются до 30 декабря 2020 года.

Минимальный объем сборника повестей и/или рассказов составляет 2 авторских листа для прозы и для поэзии.