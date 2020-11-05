Ефремов хочет создать воспитательный тюремный театр на базе клуба СИЗО-5

О желании артиста рассказал ответсек Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Ефремов признался посетившим его в заключении членам ОНК, что хотел бы остаться в хозотряде на должности разнорабочего. По словам артиста, в СИЗО есть клуб со всеми условиями для создания русского тюремного театра.

По словам Мельникова, Ефремов считает, что спектакли такого театра могут иметь не только развлекательную, но и воспитательную составляющую.

Ефремов надеется, что выступать в следственных изоляторах Москвы согласятся его знакомые из мира искусства. По мнению актера, они могли бы проводить там шефские концерты и киновечера.

В настоящее время Ефремов читает в камере с соседями современную пьесу под названием «Авария», добавил секретарь ОНК.