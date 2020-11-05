Запланированный вместо фестиваля кинопросмотр в Карловых Варах отменили

Мероприятие планировалось провести 18-21 ноября вместо ежегодного кинофестиваля, сообщили в дирекции смотра.

Решение отменить мероприятие в этом году было принято из-за пандемии и связанных с ней карантинных мер, сообщили в дирекции.

Международный кинофестиваль в Карловых Варах должен был состояться уже в 55-й раз в июле текущего года, однако планы сорвала пандемия. По решению организаторов событие перенесено на 2-10 июля 2021 года.

Чтобы компенсировать для киноманов такую потерю, организаторы фестиваля планировали организовать международный показ классики и последних достижений мирового кинематографа в ноябре. Предполагалось, что будут представлены 30 фильмов.