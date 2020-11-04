Частные театры отправятся на «Большие гастроли» в 2021 году

По поручению Министерства культуры России «Росконцерт» открывает новое направление «Больших гастролей», сообщает пресс-служба организации.

С 2 ноября до 1 декабря 2020 года впервые в истории крупнейшей всероссийской программы «Большие гастроли» проводится прием заявок от негосударственных организаций, работающих в сфере культуры и театрального искусства, на поддержку в рамках единого Всероссийского гастрольно-концертного плана «Большие гастроли» Минкультуры России на 2021 год.

Всего за два месяца, сентябрь и октябрь 2020 года, «Росконцерт» уже принял рекордное количество — 528 заявок на 2021 год от государственных организаций. Отправиться на «Большие гастроли» выразили желание не только сотни театров по федеральной, межрегиональной, детско-юношеской, зарубежной, студенческой программам, но и национальные коллективы страны.

Стартовавшее в 2020 году новое национальное направление оказалось высоко востребовано — в «Росконцерт» было подано более семи десятков заявок от национальных хореографических и хоровых коллективов, вокально-инструментальных ансамблей, оркестров и ансамблей народных инструментов, театров песни и танца, ансамблей песни и пляски.