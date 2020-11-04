Алексей Учитель снимет сериал об адвокате Плевако и фильм о Шостаковиче

Об этом кинорежиссер сообщил в разговоре с ТАСС.

Сериал о российском адвокате Федоре Плевако будет первым большим историческим сериалом киностудии «Рок», отметил режиссер. По его словам, всего будет 10 серий, почти все они уже написаны, в начале следующего года студия начнет готовиться к съемкам.

Учитель не стал раскрывать имени артиста, который будет исполнять главную роль. По его словам, им будет «очень известный и популярный актер».

Напомним, Федор Плевако — русский адвокат, оратор, известный не только в России, но и за рубежом. Был участником крупнейших политических и уголовных процессов конца XIX — начала XX веков.

Осенью 2021 года Учитель рассчитывает начать съемки фильма о русском композиторе Дмитрии Шостаковиче. Проект предполагается сделать международным, над сценарием в настоящее время работает автор сценария к фильмам «Матильда» Учителя и «Дылда» Кантемира Балагова Александр Терехов.