В Египте впервые в истории нашли мумию львенка

Об уникальной находке ученых сообщает Express.

Открытие сделали археологи, работавшие в птолемеевском храмовом комплексе Бубастеум в Саккаре. Ученые обнаружили гробницу жреца, служившего третьему фараону Пятой династии — Нефериркару.

Во время раскопок археологи нашли шахту, заполненную мумифицированными кошками, которые были принесены в жертву богине Бастет. Одна из мумий озадачила ученых своими невероятными для кошки размерами. «Как и всякий человек, я видел кошек разных размеров. Но такой огромной никогда не встречал. Пришлось изучить останки, чтобы понять, что это», — рассказал один из ученых.

Останки передали для анализа египтологу Салиме Икрам. В ходе исследования выяснилось, что перед учеными мумия львенка.

«Впервые в истории мумификации у нас в Саккаре появился мумифицированный лев. Это невероятно, у нас есть свидетельства о «львиных катакомбах», и мы годами искали их», — рассказала Икрам.

По мнению ученых, находка внесет новое понимание древнеегипетской культуры, экономики и религии. Анализ подтвердил, что это действительно львенок, который жил примерно в 600 г. до н.э.