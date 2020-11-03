В турецком Измире нашли статуэтку богини-матери возрастом 8200 лет

Находку сделали в городском районе, сообщает Hurriyet Daily News.

Открытие ученых удревнило поселение, найденное здесь археологами ранее. Первоначальные находки относились к периоду около 5 тыс. лет назад, однако новые артефакты отнесли начало истории города в эпоху около 8500 лет назад.

Найденные учеными грузила от рыболовных сетей, разнообразные украшения, окаменелые останки рыб и мидий указали, что морепродукты уже в глубокой древности входили в меню местных жителей. Однако самой потрясающей оказалась мраморная статуэтка богини-матери, выполненная в традиционной для этого периода «безголовой» технике.

Другой интересной находкой археологов стал фрагмент стекла возрастом 8200 лет. Все находки переданы в культурный фонд республики.